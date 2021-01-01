سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل بطل الجودو المصري رمضان دوريش إلى ثمن نهائي منافاست وزن تحت 100 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقامة حاليا باليابان وحتى ٨ أغسطس المقبل.

وتغلب رمضان على الباسكتاني شاه حسين في دور الـ32 بالإنذارات 10-0 ليتأهل لثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلعب رمضان في ثمن النهائي مع فارلام ليبارتيلياني لاعب جورجيا المصنف الأول عالميا لاحقا اليوم.

ويعد رمضان درويش احد أبطال مصر فى الجودو ومن أهم لاعبيها على مر التاريخ لم يمتلكه من امكانيات كبيرة وانجازات متواصلة خلال مسيرتهالرياضية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.