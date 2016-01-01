طقس مضطرب في نهاية الأسبوع بألمانيا والمطر يمكن أن يسهم في تهدئة الحرائق في الشرق

توقع مراقبون حدوث مزيج من الطقس المتقلب مع عطلة نهاية الأسبوع الأولى خلال العطلة الصيفية في جميع الولايات الألمانية.

ففي حين من المفترض أن يظل الطقس لطيفا وجافا إلى حد كبير في النصف الغربي من البلاد وبالقرب من الساحل يوم غد السبت، فإن هناك زخات مطر وعواصف رعدية قوية من حين لآخر في منطقة من جبال الألب في الجنوب امتدادا إلى ألر في ساكسونيا أنهالت وسكسونيا السفلى في الشمال الغربي حتى نايسه في الشرق، ومن المتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية قوية ومتفرقة مع هطول أمطار غزيرة أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في أوفنباخ اليوم الجمعة إن ولاية شليزفيج هولشتاين ستشهد عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة فترة ما بعد الظهر.

وأوضحت الهيئة أن هطول الأمطار من شأنه أن يخفف الوضع في مناطق حرائق الغابات في سكسونيا شرقي البلاد، وجنوب براندنبورج على وجه الخصوص من الساعات الأولى يوم غد السبت.

وأضافت أنه يمكن أن تبلغ كمية مياه الأمطار أكثر من عشرة لترات لكل متر مربع في ولاية سكسونيا في غضون اثنتي عشرة ساعة ويمكن أن تنزع هذه الأمطار فتيل الحرائق هناك "بشكل كبير".

وفي المقابل، يمكن أن يؤدي هطول الأمطار المحتملة بصورة غزيرة إلى مخاطر بالنسبة لقوات الطوارئ مثل منطقة سكسونيا السويسرية.

يتوقع هطول كميات كبيرة من الأمطار جنوب براندنبورج، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن بحسب الهيئة، أما شمال برلين وماجديبورج فهطول الأمطار ما يزال قليلا.

وأضافت الهيئة أن يوم الأحد سيكون غائما في شمال غربي ألمانيا مع هطول أمطار من حين لآخر، بينما من المحتمل أن يكون مشمسا لفترة أطول في الجنوب وفي غرب فوربومرن.