 تركيا وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

قنا
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 9:55 م

اجتمع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، الذي يزور تركيا حاليا.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعات الدفاعية والنقل وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى التوقيع على خارطة طريق ترسم الإطار المؤسسي للعلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي عقب الاجتماع، إن كوريا الجنوبية شريك استراتيجي لتركيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي، وأنهما يهدفان لرفعه إلى 15 مليار دولار.

وأضاف أن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بينها الاتصالات والصحة والتكنولوجيا والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات.

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