إلغاء رحلات جوية في مطار بيروت وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي

ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، الاثنين، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية، والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وأظهرت بيانات "فلايت رادار 24"، إلغاء الخطوط الجوية التركية، رحلتين ليل الأحد. كما ألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكلفة، وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية، وشركة طيران "إيجه" اليونانية، والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط، رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت، الاثنين.

وتعيش الجبهة اللبنانية الإسرائيلية توترات متزايدة منذ بدء الحرب في غزة، وهي توترات طالما أثارت مخاوف دولية من توسع دائرة إطلاق النار، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأدى هجوم مجدل شمس في الجولان المحتل إلى مصرع 12 إسرائيلياً السبت، معظمهم من العرب الدروز.

وتعهدت إسرائيل بالرد على حزب الله في لبنان، وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في جنوب لبنان خلال النهار، لكن من المتوقع أن يكون هناك رد أقوى عقب الاجتماع الأمني ​​في تل أبيب الذي دعا إليه نتنياهو بعد عودته من زيارة لواشنطن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قال مكتب نتنياهو إن مجلس الوزراء "فوض رئيس الحكومة ووزير الدفاع بتحديد طريقة وتوقيت الرد".

واتهم البيت الأبيض حزب الله بالمسئولية عن الهجوم على مجدل شمس. وقال في بيان إن "هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها".