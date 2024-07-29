تعليم العاشر يستعد للعام الجديد بتشغيل مدرستي الأندلس و الأقصى

قال حمدي سلامة مدير ادارة العاشر التعليمية، بمحافظة الشرقية، إنه جرى الانتهاء من الاعمال الجارية بمدرسة الأندلس والأقصى بنسب تنفيذ 95%، ومن المقرر دخولهم الخدمة العام الجديد.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال اجتماع مدير الادارة بمقرري المواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومديري المراحل ورؤساء الأقسام، و مدير التعليم الخاص، ومدير قسم التدريب، ومدير التعليم الإعدادي، بنادي علوم العاشر من رمضان، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ناقش مدير الإدارة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025، وتقديم المقترحات والخطط لعلاج المشكلات ورفع الكفاءات داخل بيئة العمل، مضيفاً ضرورة استغلال كافة الامكانيات والموارد المتاحة للاستفادة منها على أكمل وجه، إلى جانب أهمية تعزيز نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف.

ثم تطرق إلى ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2014، ومشدداً بضرورة مراعاة المرونة في التعامل مع طلبات النقل للسادة المعلمين دون التأثير على مصلحة العمل وطبقا للعجز والزيادة ووفقاً للقرار رقم 202 لسنة 2013 .

وأوصى سلامه، بأهمية إعداد قاعدة بيانات للعجز والزيادة في كل مادة، وحصر عدد المعلمين ونصاب كل معلم، ونبه بضرورة تسليم الإحصائية في موعد غايته 10 أغسطس القادم، كما نبه أن مدارس التعليم الأساسي تعد وحدة واحدة يسد العجز والزيادة داخلها من مرحلة إلى أخرى داخل المدرسة.

مؤكداً أنه في حالة العجز لا يفرغ غير القيادة الأولى بالمدرسة ويوزع على الجميع جدول طبقاً لتخصصه، ومنوهاً إلى عدم اسناد جدول الصف الثالث الإعدادي والثانوي إلى معلم واحد ،وعدم انفراد معلم بالتدريس لصف واحد

كما أوضح مدير الإدارة، انه سيتم تشغيل مدرستي الأقصى ومدرسة الأندلس في بداية العام الدراسي لفك الكثافات بمدارس الادارة تنفيذا ً لتعليمات وزير التربية والتعليم، و عن الجداول المدرسية أعلن سلامة، عن تقديم المقترحات بخصوص هذا الشأن لوزير التربية والتعليم، للنظر لعدد الحصص والوقت المخصص لكل حصة، وأقرار ما هو في مصلحة الطالب.