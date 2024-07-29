شارك السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر في غينيا الاستوائية، كل من وزير الداخلية "Nicolás Obama"، ووزير الدفاع "Victoriano Bibang Nsue Okomo"، في افتتاح الدورة التدريبية لطلبة مدرسة الشرطة في غينيا الاستوائية، والتي تعقد لأول مرة تحت إشراف عدد من الضباط المتخصصين المصريين من وزارة الداخلية المصرية.

وحظي الافتتاح، الذي تم اليوم الإثنين، بمشاركة واسعة من قبل كبار قيادات الدفاع والشرطة في غينيا الاستوائية، فضلًا عن التغطية الإعلامية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية. وأكد وزير الداخلية الإكواتوري، في كلمته، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في مجال تدريب كوادر الشرطة، وتأهيل الطلبة بأيدي وخبرات مصرية، لما تملكه وزارة الداخلية المصرية من إمكانيات كبيرة، وخبرات هائلة من خلال أكاديمية الشرطة المصرية والمعاهد، والمراكز البحثية والتدريبية التابعة لها.

من جانبه، أكد السفير الجوهري، في كلمته، ترحيب مصر بالتعاون مع غينيا الاستوائية في مجال بناء القدرات، وإعداد كوادر الشرطة باحتياجاتها كافة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي أعده الضباط المصريون يتضمن العديد من مراحل التدريب في مجالات متنوعة منها "اللياقة البدنية، الانضباط العسكري، الأمن العام، مكافحة الإرهاب، مكافحة القرصنة البحرية، وحماية الشخصيات المهمة"، وذلك في ضوء ما يملكه الضباط المصريون من كفاءات وخبرات عالية من خلال عملهم في العديد من المراكز، والمعاهد الشُرطية، والتدريبية بوزارة الداخلية المصرية.