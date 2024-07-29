وزير الصحة يتفقد مستشفيات ناصر المركزي والتخصصي والأمراض الصدرية والتأمين الصحي ببني سويف

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة بني سويف. جاءت هذه الزيارة في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية، التي بدأت بمحافظات الصعيد، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل في القطاع الصحي.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى ناصر العام، حيث استمع لشرح مفصل عن تطوير ورفع كفاءة المستشفى، الذي يمتد على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع، بطاقة إجمالية 227 سريرًا. وتبلغ تكلفة المشروع مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2026.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مستشفى ناصر المركزي، وطلب وضع لوحة استرشادية بالمشروع لتوعية المواطنين بمشروع التطوير. كما شدد على الاهتمام بالشكل العام للواجهات والمساحات الخضراء والإضاءة.

وأوضح عبدالغفار أن عمليات رفع الكفاءة تشمل المبنى القائم (العيادات الخارجية، وسكن الأطباء والإداريين، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي)، بالإضافة إلى المبنى المستجد المكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، والذي سيشمل رعاية مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، وغرفة الغازات، وثلاجة حفظ الموتى، والتعقيم، والنفايات، والمطبخ، والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين.

وأشار عبدالغفار إلى أن المستشفى ستتضمن 148 سرير إقامة داخلي، و37 عناية مركزة، و9 عناية أطفال، و4 عناية حروق، و20 حضانة مبتسرين، بالإضافة إلى 36 جهاز غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات مجهزة، و2 غرفة ولادة طبيعية، وكذلك غرفة أشعة (مقطعية، سينية، رنين، إيكو، سونار).

تابع عبدالغفار أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى الأمراض الصدرية ببني سويف، الذي يشهد إحلالًا وتجديدًا ورفع كفاءة. استمع الوزير لعرض تفصيلي عن أعمال التطوير التي تتضمن تجهيز وإنشاء قسم الأشعة المقطعية، وتطوير العيادات الخارجية (الصدري، الجلدية، الدرن، الأطفال، العلاج الطبيعي، الأسنان، التغذية العلاجية)، بالإضافة إلى تطوير المعمل، وإنشاء وتجهيز العناية المركزة بطاقة استيعابية 23 سريرًا رعاية كبار صدر وتخصصات مختلفة. كما تم تعزيز المستشفى بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية.

وأوضح عبدالغفار أن المستشفى يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، حيث يشمل الطابق الأول (قسم الاستقبال، العيادات الخارجية، نفقة الدولة، المطبخ والمغسلة، والمشرحة)، والطابق الثاني (قسم حساسية "أ-ب"، الرعاية المركزة لمرضى الصدر، غرفة التعقيم، الصيدلية)، والطابق الثالث (قسم عزل لمرضى ورعاية مركزة، قسم الدرن)، بالإضافة إلى تطوير أماكن مبيت الأطباء.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى هي 104 أسرة، ومن المقترح بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، زيادة قسم الطوارئ بعدد 6 أسرَّة، وزيادة عدد الأسرة الداخلي إلى 81 سريرًا، و16 جهاز تنفس صناعي، ومعمل رئيسي يتضمن (غرفة بكتريولوجي مخصص بها جزء سيرولوجي، غرفة الدرن، غرفة كيمياء، غرفة لصور الدم، غرفة سحب عينات)، وعدد 54 اسطوانة أكسجين.

كما انتقد الوزير عدم بدء تشغيل مشروع مخازن الأدوية بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من تفعيل العمل خلال 3 أيام. وأوضح أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية يهدف إلى تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الأدوية، وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وخلال تفقده لمستشفى الأمراض الصدرية، استمع الوزير إلى بعض المواطنين، ووجه بعمل توعية للمواطنين بخدمات عيادة العلاج الطبيعي، حيث لوحظ انخفاض معدلات التردد على العيادة.

واصل الدكتور خالد عبدالغفار جولته التفقدية بزيارة مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، حيث اطلع على نشاط المستشفى خلال عام 2024، وتبين تردد 27,174 حالة على الاستقبال، و21,840 حالة دخول، بالإضافة إلى العمليات الجراحية في تخصصات متعددة.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير اطلع على معدلات الأداء، حيث بلغ متوسط عدد العمليات الجراحية 1,296 حالة شهريًا، وتردد الاستقبال 4,529 حالة شهريًا، و75% متوسط نسب الإشغال، بالإضافة إلى معدلات تردد المبادرات الرئاسية خاصة قوائم الانتظار التي تشمل تخصصات قسطرة قلب ورمد وأورام. كما تفقد الخدمات المستحدثة بالمستشفى مثل الأشعة التليفزيونية ومناظير الجهاز الهضمي، واطمأن على تردد العيادات المسائية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه بتوحيد الزي لموظفي خدمة المواطنين بالمستشفى، وأوصى بعمل لجنة هندسية لمراجعة المواصفات الفنية.

ونوه عبدالغفار إلى أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والأورام، وبنك الدم، والأشعة المقطعية، والأشعة التليفزيونية، ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والعمليات الجراحية في تخصصات متعددة. كما أكد أن ما تم إنجازه في 2023 في تخصصات قسطرة قلب ورمد وأورام بلغ 2,760 حالة، بينما ما تم إنجازه خلال 2024 بلغ 1,602 حالة.

واختتم عبدالغفار بأن الوزير تفقد مستشفى بني سويف التخصصي، واطلع على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، بما في ذلك العيادات الخارجية، الطوارئ، الباطنة، الجراحة، الجراحات التكميلية والحروق، المخ والأعصاب، الرمد، الكبد والمناظير، النساء، حضانات المبتسرين، الأوعية الدموية، العظام، المسالك، الأنف والأذن، الأطفال، الأسنان وجراحات الوجه والفكين، والرعايات المتوسطة والقلب. وأكد الوزير على أهمية دعم وتطوير الخدمات المقدمة في المستشفى، التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين بطاقة استيعابية 317 سريرًا، تشمل 58 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، و52 حضانة مبتسرين، و179 سريرًا داخليًا، و19 سريرًا حروقًا، و9 أسرة ما بعد القسطرة.

وفي نهاية الجولة، عقد الوزير لقاء موسعًا بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم في التعامل مع المواطنين في القطاع الصحي بالمحافظة.



