المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تأمر بمراجعة قضايا فساد أدينت فيها رئيسة سابقة

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قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأنه يتعين على محكمة أدنى درجة مراجعة قضايا الفساد التي أدينت فيها الرئيسة السابقة للبلاد، باك كون هيه، والتي صدر حكم بحقها بالسجن 25 عاما وغرامة قدرها 20 مليار ون (4ر16 مليون دولار) بحق باك.

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن المحكمة العليا قد أعادت القضايا إلى محكمة أدنى للمراجعة.

وتم عزل باك، كريمة الديكتاتور العسكري السابق باك تشونج هي، من السلطة في مارس 2017 بعد اتهامها بالتقصير بسبب تهمة فساد، وذلك بعد أسابيع من مظاهرات طالبت باستقالتها.

واتُهمت باك بالسماح لصديقتها المقربة تشوي سون سيل بالاطلاع بشكل كبير على أعمال حكومية، ولم تكن تشوي تشغل أي منصب رسمي. كما اتُّهمت باك بمساعدة صديقتها في الحصول على أموال عبر ابتزاز شركات كبرى، بينها سامسونج.

وتنفي باك بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتقول إنها ذات دوافع سياسية.