قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، تشمل عددًا من النقاط الرئيسية أولها تعظيم العائد من الثروة الحيوانية والتوسع في الرؤوس عالية الإنتاجية للمربين.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي وجه بالتطوير المستمر لحدائق الحيوان والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير نظم التغذية المدرسية وتحديث أساليبها وإعداد برامج متكاملة لها.



وأشار إلى أن الاجتماعات المتتالية التي عقدها الرئيس اليوم تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن المصري، وضمان حصوله على أفضل الخدمات الممكنة من كل جهات الدولة، معلنًا عن توسعات لتوفير الرؤوس عالية الإنتاجية، خلال الفترة المقبلة.



ولفت متحدث الزراعة إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير الحدائق والمتنزهات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية، مؤكدًا أن الصادرات المصرية الزراعية تشهد طفرة كبيرة.



وذكر أن الصادرات الزراعية شهدت زيادة قدرها 14% بحوالي 750 ألف طن منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا للعام الثالث على التوالي في تصدير الموالح.



وأوضح «القرش» أن عدد المنتجات الزراعية التي غزت الأسواق العالمية بلغ 350 منتجًا يغزو أكثر من 150 دولة حول العالم، مضيفًا أن الأمر له مردود إيجابي وأثر إيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.



وتابع أن الصادرات الزراعية تمثل خُمس الصادرات السلعية المصرية، ذاكرًا أن الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن اهتمت بالتوسعات الأفقية أو الرأسية للأراضي مع الاهتمام بجودة المنتج من خلال تطبيق العديد من المنظومات؛ حفاظًا على صحة المواطنين.



وأكد متحدث الزراعة أن العوامل السابقة أدت إلى ثقة دولية كبيرة ومكانة في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مختتمًا: «كل يوم ندخل أسواقًا جديدة ونحتل مراكز متقدمة في حجم الصادرات الزراعية».





