ماكرون يوافق على بيع طائرات مقاتلة لصربيا لتعزيز ارتباطها بأوروبا

وافقت فرنسا على بيع طائرات مقاتلة لصربيا في صفقة بقيمة 7ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار)، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الواقعة في البلقان على تعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى وتحويل صفقاتها الدفاعية بعيدا عن شريكتها التقليدية روسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلجراد عن الصفقة الخاصة بشراء 12 طائرة رافال من إنتاج شركة داسو افييشن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويُذكر أن صربيا، أكبر جمهورية يوغوسلافية سابقة، محاطة بالكامل تقريبا بأعضاء حلف شمال الأطلسي(الناتو)، وقد سعت إلى موازنة مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية بين الشرق والغرب.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك مع فوتشيتش اليوم الخميس إن "مكان صربيا هو في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن الصفقة بمثابة "انفتاح وتغيير استراتيجي".

ووقع الجانبان أيضا على عشرات الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، واستكشاف وتوريد المعادن الهامة، بالإضافة إلى إمكانية تقييم تطوير برنامج الطاقة النووية في صربيا.