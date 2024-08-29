مسئول أوروبي: الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا يوميا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي، لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن الوضع بالضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا يوميا بسبب "استخدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عنفا عشوائيا ضد المدنيين الفلسطينيين".

وشدد المسئول الأوروبي، خلال منشور، اليوم الخميس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، على أن تدمير المنازل والبنية التحتية في الضفة الغربية "انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وتشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوا الأزمات الإنسانية في العالم.