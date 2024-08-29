استطلاع: الشرطة الأمريكية تستخدم القوة ضد 300 ألف شخص سنويا

تستخدم الشرطة في الولايات المتحدة القوة على ما لا يقل عن 300,000 شخص سنويًا، مما يؤدي إلى إصابة حوالي 100,000 منهم، وفقًا لتحليل بيانات جديد ورائد حول مواجهات إنفاذ القانون، أشارت له صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد أطلقت مجموعة "Mapping Police Violence"، وهي مجموعة غير ربحية تتابع حالات القتل التي يرتكبها الشرطة الأمريكية، قاعدة بيانات جديدة باسم policedata.org توثق الحوادث غير القاتلة لاستخدام الشرطة للقوة، بما في ذلك استخدام الصواعق الكهربائية، والرش بالمواد الكيميائية، وهجمات الكلاب البوليسية، وتقنيات الخنق، والرصاص المطاطي، وضربات الهراوات.

تشمل قاعدة البيانات حوادث من عام 2017 حتى 2022، جُمعت من طلبات السجلات العامة في جميع الولايات. وتشير النتائج، حسبما تقول المجموعة، إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في عام 2020، فإن استخدام القوة بشكل عام بقي ثابتًا منذ ذلك الحين – بل وزاد في العديد من الولايات القضائية.

تبني البيانات على تقارير سابقة وجدت أن الشرطة الأمريكية تقتل حوالي 1,200 شخص سنويًا، أي بمعدل ثلاثة أشخاص في اليوم، وهو عدد وفيات ارتفع كل عام ويتجاوز بشكل كبير المعدلات في الدول المماثلة. توضح إحصائيات القوة غير القاتلة والتقرير المصاحب كيف أن حالات القتل تمثل جزءًا صغيرًا فقط من العنف الأوسع للشرطة والإصابات التي تسببها إنفاذ القانون.

في ظل غياب نظام وطني لتتبع استخدام القوة، قالت "Mapping Police Violence" إنها حصلت على بيانات حول حوادث استخدام القوة من أكثر من 2,800 وكالة، تغطي ما يقرب من 60% من السكان، وحصلت على بيانات كاملة لست سنوات من 634 من تلك الإدارات. وقامت المنظمة بحساب متوسط معدلات استخدام القوة حسب عدد السكان للحصول على تقديراتها الوطنية. وتعتبر البيانات غير مكتملة لأنها تغطي فقط الحوادث التي أبلغ عنها الضباط والوكالات، كما أن العديد من الولايات لديها قوانين تحد من الوصول إلى ملفات الشرطة.

فيما يلي بعض النتائج الرئيسية:

الآلاف من الأشخاص يتعرضون للصواعق الكهربائية والرش بالمواد الكيميائية:

من بين الوكالات التي كشفت عن بيانات لعام 2022، والتي تمثل حوالي نصف البلاد، وجدت "Mapping Police Violence" أنه تم الإبلاغ عن 1.2 حادثة استخدام للقوة لكل 1,000 ساكن. وكان الاستخدام الأكثر شيوعًا للقوة هو الصواعق الكهربائية، التي تعتبر "أقل فتكًا" ولكنها يمكن أن تكون قاتلة أيضًا؛ حيث تتبعت المنظمة أكثر من 20,000 عملية نشر للصواعق الكهربائية.

العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لقوة الشرطة يكونون غير مسلحين:

كشفت 31 وكالة عما إذا كان الأشخاص مسلحين عند مواجهتهم للقوة الشرطية. وعلى العموم، 83% من الأشخاص الذين تعرضوا للقوة في تلك الولايات القضائية كانوا غير مسلحين، حسبما أفادت الوكالات.

الفوارق العرقية صارخة:

كان السود عرضة لاستخدام القوة من قبل الشرطة بمعدل 3.2 أضعاف مقارنة بالبيض في عام 2022، وفقًا للتقرير. وهذه الفجوة أكثر حدة من اتجاهات القوة القاتلة؛ حيث قُتل السود على يد الشرطة بمعدل 2.6 مرة مقارنة بالبيض في عام 2022.

نصف الوكالات أفاد بزيادة في استخدام القوة منذ عام 2020:

نصف الوكالات أفاد بزيادة في استخدام القوة بشكل عام في الفترة التي تلت مقتل فلويد، حسبما ذكر التقرير. وأفادت أقل من واحدة من كل ست وكالات بانخفاض كبير في استخدام القوة.