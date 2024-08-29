قطر: اغتيال إسماعيل هنية عقّد مفاوضات الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أدى إلى تعقيد مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

وقال الأنصاري في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «هذا الاغتيال أبطأ كل شيء، لكننا واثقون من أن وقف إطلاق النار في غزة سيوقف التصعيد المحتمل».

وأشار إلى أن المفاوضين في الدوحة «يعملون على الوثيقة الانتقالية التي اقترحتها الولايات المتحدة، ويحاولون إيجاد لغة يمكن قبولها من قبل الجانبين».

ونوه أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق بعض الوقت، في ظل انعدام الثقة التام بين الطرفين (حماس وإسرائيل)، وذلك وفقًا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إننا في الميل الأخير من هذا السباق، ولم نقترب من هدنة طويلة الأمد إلا مرّة واحدة.. كان ذلك في نوفمبر، خلال الأسبوع الذي جرى فيه تبادل الأسرى».

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.