جوتيريش يدعو لوقف فوري للعمليات الإسرائيلية بالضفة الغربية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قولها إنه يشعر بالقلق إزاء التدهور في الضفة الغربية ويدعو لوقف العمليات فوراً.

وأضافت أن "العمليات الإسرائيلية بغزة أضرت بمقار تابعة لنا وأخرى تتبع لمنظمات إنسانية"، موضحة أن فرق الأمم المتحدة في غزة تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق النار و"خسرنا مكاتبنا ومستودعاتنا".

وتابعت: "زملاؤنا ببرنامج الأغذية العالمي تعرضوا لإطلاق نار قبل يومين ونجوا بأعجوبة"، مؤكدة أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تتحدى متطلبات القانون الإنساني الدولي".

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بوقوع انفجار ضخم عند مدخل مخيم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أنه كان هناك انتشار عدد من جنود الاحتلال والقناصة في محيط مخيم نور شمس في طولكرم بالتزامن مع توغل آليات.

وأشارت "الجزيرة" إلى دفع قوات الاحتلال، بتعزيزات إلى مدينة طولكرم وتوسع عمليتها لتشمل المدينة ومخيمها، موضحة أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل كامل داخل مدينة طولكرم وتحاصر المستشفيات وتقوم بمداهمات.