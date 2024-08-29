ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بنجلاديش إلى 52 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في أجزاء من بنجلاديش إلى 52 قتيلا، منذ 20 أغسطس الجاري.

ووفقا لصحيفة "دكا تريبون" المحلية، نشرت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش، اليوم الخميس، تقريرا عن الفيضانات.

وذكر التقرير أن الفيضانات أثرت في أكثر من 5 ملايين و400 ألف شخص بالبلاد، وأن عدد ضحاياها ارتفع إلى 52 قتيلا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار التقرير إلى أن شخصا واحدا جرفته المياه في منطقة "مولفيبازار"، ولا يزال في عداد المفقودين، موضحا أن 595 فريقاً صحياً لا يزالون يعملون في المناطق المتأثرة بالفيضانات.

من جهة أخرى، تم نقل أكثر من 500 ألف شخص إلى 3403 مراكز إيواء مؤقتة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد.