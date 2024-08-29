لجنة التحقيق الروسية توجه تهمة الاحتيال لنائب وزير الدفاع السابق

أعلنت لجنة التحقيق الروسية توجيه تهمة الاحتيال المرتبط ببناء "حديقة باتريوت" خارج موسكو لنائب وزير الدفاع السابق، بافيل بوبوف.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى اعتقال بوبوف حيث يواجه عقوبة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته، حسبما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن بافيل بوبوف هو النائب الثالث لوزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، الذي يجري اعتقاله خلال الأشهر الأخيرة وسط تحقيق موسع في مزاعم فساد.

وأقيل بوبوف من منصبه في يونيو الماضي بعد شهر من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع ليحل محل شويجو.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان، إنها تدرس مدى قانونية ممتلكات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (5ر5 مليون دولار) تعود لبوبوف وعائلته في موسكو والمنطقة المحيطة بها وكذلك في منطقة كراسنودار الروسية.