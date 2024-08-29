بوريل: الوضع في غزة يسوء باستمرار دون تحسن في الأفق

قال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم لخميس، إن الوضع في غزة يسوء باستمرار دون تحسن في الأفق ودعوات وقف إطلاق النار بلا نتائج.

وأوضح بوريل في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن منظمات الأمم المتحدة في غزة تحت ضغط من الاحتلال إسرائيلي كبير لمنعها من أداء عملها في إغاثة الفلسطينيين.

وأضاف بوريل، اليوم أن بعض الوزراء الإسرائيليين يوجهون "رسائل كراهية" ضد الفلسطينيين ويقترحون أفكارًا تُعتبر دعوة لارتكاب جرائم حرب، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد أن الدول الاتحاد الأوروبي بدأت الاستشارات لبحث مسألة فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون غدا في اجتماع غير رسمي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير.

ووفقاً للصحيفة سيحاول بوريل إقناع وزراء خارجية الاتحاد بتمرير قرار بشأن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين. وبحسب مصادر إسرائيلية تعلق على التفاصيل، فلا يوجد أي احتمال لتحرك بوريل غير المعتاد.

ويقول “بوريل” إن قراره المطالبة بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش يعود إلى "خطاب الكراهية المتكرر للوزيرين الإسرائيليين"، وبحسب الصحيفة، لا يزال هناك عدد غير قليل من الدول في الاتحاد تعارض هذا الإجراء.