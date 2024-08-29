قوات الاحتلال تجري أعمال تجريف بمخيم نور شمس

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال ينفذ أعمال تجريف وتدمير للبنى التحتية داخل مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

وأضافت الشبكة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات جديدة إلى الحي الشرقي في مدينة جنين، وإصابة شاب فلسطيني واعتقاله بعد اقتحام منزله في بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشها 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.