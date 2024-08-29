مواجهات قوية لـ كبار أوروبا في مجموعات دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية مبكرًا في المسابقة الأوروبية الأعرق، لعل أبرزها المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول الإنجليزي.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم الأوروبية.

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفربول في دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، في مواجهة ستحمل طابع ثأري بالنسبة للاعبي الريدز بعد خسارة نهائيين في البطولة الأوروبية أمام الفريق الإسباني في السنوات الأخيرة.

كما سيلعب فريق برشلونة الإسباني مع نظيره بايرن ميونخ الألماني في الدور ذاته، بينما سيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلعب كل فريق 8 مباريات في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، على أن يتأهل أكثر 8 فرق تحقيقًا للنقاط إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

ويضم المستوى الأول من قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال كل من،ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر، بوروسيا دورتموند، لايبزج، وبرشلونة

وجاءت مواجهة فرق المستوى الأول من دوري الأبطال كما يلي: