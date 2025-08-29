تستعد إسرائيل خلال الأيام القريبة لوقف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة، وتقليص إدخال الإمدادات إلى شمال القطاع، في خطوة تهدف لإجبار مئات آلاف السكان على النزوح نحو الجنوب قبيل العملية العسكرية المرتقبة لاقتحام المدينة، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية الرسمية، الجمعة.

وقالت القناة إن "القرار يستهدف إيصال رسالة إلى أكثر من 800 ألف من سكان غزة بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبا، ضمن الإجراءات الممهدة لاحتلالها".

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي زعمه أن "البنى التحتية الإنسانية في جنوب القطاع باتت جاهزة لاستقبال السكان".

وأضافت أن التقديرات تفيد بأنّ الجيش سيبدأ بإصدار أوامر للفلسطينيين في مدينة غزة، بإخلائها، خلال قرابة أسبوع ونصف.

ووفق القناة، فإن المستوى السياسي في إسرائيل أوعز، صباح الجمعة، بوقف ما سمّاه "التهدئة التكتيكية" التي كانت تُطبّق في مدينة غزة منذ شهر، وتسمح بساعات محدودة من وقف إطلاق النار اليومي لإدخال مساعدات، وذلك بعد ضغوط وانتقادات دولية حادة حذّرت من تفاقم الجوع في القطاع.

وأوضحت أن التهدئة الجزئية ستستمر فقط في بعض مناطق الوسطى و"المواصي" جنوبي القطاع، حيث تسعى إسرائيل إلى تجميع السكان هناك.

في موازاة ذلك، تُستكمل التحضيرات في جنوب القطاع لاستقبال المهجرين من مدينة غزة، وفق القناة ذاتها.

يأتي التصعيد تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن مدينة غزة التي يقطنها نصف سكان القطاع (نحو مليون فلسطيني) حاليا باتت "منطقة قتال خطيرة".

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه خلال 30 يوما دخلت قطاع غزة نحو ألفين و654 شاحنة، تعرض معظمها للنهب بمساعدة إسرائيل.

وشدد على أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.