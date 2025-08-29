صحة غزة: حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي 322 بينهم 121 طفلا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج إلى 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مدير عام الوزارة منير البرش، في تدوينة على منصة "إكس"، إن القطاع "سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 322، بينهم 121 طفلا.

وأضاف أنه "منذ إعلان منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن المجاعة في غزة، سجلت 44 حالة وفاة، بينها 6 أطفال".

وفي 22 أغسطس الجاري أكدت المنظمة في تقريرها "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر المقبل".

ولفت البرش إلى أن "غزة تموت ببطء أمام أنظار العالم، والمجاعة تحصد أرواح الأبرياء وسط صمت مروع".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.