الكرملين: بوتين يعتزم زيارة الهند في ديسمبر

أعلن مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في ديسمبر.

وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي سيناقش زيارته المرتقبة في ديسمبر مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين القادم في الصين.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين ومودي على هامش القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي أنشأتها الصين وروسيا عام 2001 بهدف التركيز على الأمن في آسيا الوسطى والمنطقة الأوسع.

ومن المقرر أن يشارك بوتين في القمة ويعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامشها، ضمن زيارة للصين تستمر أربعة أيام من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.

وأفاد الكرملين بأن بوتين سيجري أيضا محادثات موسعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، ويشارك في عرض عسكري ضخم هناك بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية.

وأوضح أوشاكوف أنه من المقرر أن يعقد الزعيم الروسي يوم الاثنين القادم، بالإضافة إلى لقائه بمودي، اجتماعين ثنائيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى لقاءات أخرى.

وأضاف أوشاكوف أن المسؤولين الروس "يبحثون إمكانية عقد اجتماع ثنائي" بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في بكين، حيث سيشارك كيم أيضا في العرض العسكري.