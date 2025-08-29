زيلينسكي: روسيا تستعد لهجوم واسع جديد وموسكو تشيد بجهود الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تستعد لهجوم واسع النطاق جديد في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، فيما أشادت موسكو بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن.

وقال زيلينسكي للصحفيين، إنه لا يوجد أي شك في أن القوات الروسية في منطقة بوكروفسك تستعد حاليا للتقدم.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس أوكرانيا، أن "قوام القوات هناك يصل إلى 100 ألف جندي".

لكن الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده مستعدة، موضحا أن الوضع تحت السيطرة.

وفي الوقت ذاته، رسم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف صورة متفائلة لحملة بلاده في أوكرانيا، مدعيا أن الحرب اكتسبت زخما أكبر.

وقال بيلوسوف: "بعد أن كنا نحرر 300 إلى 400 كيلومتر مربع شهريا في بداية العام، أصبحنا الآن نحرر 600 إلى 700 كيلومتر مربع."

وأبدى بيلوسوف أيضا رضاه عن الغارات الجوية الفتاكة المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي أدانها المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وأوضح أن 35 غارة جوية استهدفت 146 موقعا ذا أهمية استراتيجية حتى الآن هذا العام، مما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأشار بيلوسوف أيضا، إلى أن أوكرانيا فقدت حتى الآن هذا العام 340 ألف جندي، بدون أن يقدم أي معلومات عن خسائر روسيا.

ولا يمكن التحقق من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل.