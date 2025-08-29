مهرجان الأقصر ينعى رجل الثقافة السينمائية فاروق عبدالخالق

نعى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المنتج الفني فاروق عبد الخالق، الرئيس السابق لجمعية شباب الفنانين، وأحد مؤسسي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد رحلة عطاء طويلة شغل خلالها عددًا من المواقع السينمائية والثقافية المهمة، وظل حتى آخر حياته وفيًا للفن والسينما.

نشر السيناريست سيد فؤاد الجناري، رئيس مهرجان الأقصر، عبر صفحته على موقع فيسبوك، صورة لفاروق عبدالخالق وعلق عليها: غاب عنا اليوم أستاذ الأجيال الكاتب والناقد والباحث والمنتج الفني، وأحد أبرز المساهمين في تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ووُصف عبد الخالق بأنه رجل الثقافة السينمائية بامتياز، أعطى عمره كله للسينما، المتواضع الخلوق، الأب الذي لم يُنجب ولكن له آلاف من الأبناء. وذكر الجناري: "مررنا معًا في رحلة بناء الأقصر الأفريقي بمعوقات كبيرة ومواقف شديدة الصعوبة والخطورة، وكان بخبرته وإيمانه بفنه ودوره داعمًا عظيمًا ساندني كأب وفنان وإنسان لا يتكرر.. رحم الله فاروق عبدالخالق".