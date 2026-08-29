أوقاف الشرقية تبدأ اختبارات خطباء المكافأة لدعم وتحسين المستوى الوظيفي والمادي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بدعم جهود وزارة الأوقاف في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة والخطباء، وتوفير سبل التطوير أمام الكفاءات الدعوية، بما يسهم في تحسين أوضاعهم ودعمهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة، مشيدا بما تبذله مديرية أوقاف الشرقية من جهود للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية تبدأ يوم الاثنين المقبل أول أيام اختبارات خطباء المكافأة الراغبين في الانتقال إلى بند "خطيب مكافأة على بند التحسين"، تمهيدا لنقل المستوفين للضوابط، بما يسهم في رفع المقابل المادي لهم، مشيرا إلى أن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع كامل، وتعقد بقاعة التدريب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الاختبارات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخطباء، ودعم الكفاءات الدعوية، وإتاحة الفرصة أمام المستحقين للارتقاء الوظيفي وتحسين أوضاعهم المادية، بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهد في أداء رسالتهم، مؤكدا حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة لإجراء الاختبارات وفق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إلى أن المديرية حريصة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار الأكفأ والأجدر وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مؤكدا استمرار دعم برامج التأهيل والتدريب ورفع كفاءة الأئمة والخطباء، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء الدعوي ورسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي المستنير.