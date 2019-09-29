نابولى يسعى للفوز على بريشيا بالدوري الإيطالي

يستضيف نادى نابولي اليوم الأحد نظيره بريشيا، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موسم 2019-2020.

يستضيف نادى نابولي اليوم الأحد نظيره بريشيا، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موسم 2019-2020.

يستضيف نادى نابولي اليوم الأحد نظيره بريشيا، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موسم 2019-2020.

يخشى نابولي من التعثر من جديد أمام بريشيا بعدما خسر من كالياري ، واتساع الفارق مع إنتر ميلان المتصدر صاحب العلامة الكاملة.

يخشى نابولي من التعثر من جديد أمام بريشيا بعدما خسر من كالياري ، واتساع الفارق مع إنتر ميلان المتصدر صاحب العلامة الكاملة.

يخشى نابولي من التعثر من جديد أمام بريشيا بعدما خسر من كالياري ، واتساع الفارق مع إنتر ميلان المتصدر صاحب العلامة الكاملة.

ويدرك أنشيلوتي ان مباراة نابولي وبريشيا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز مهما كان سير أحداث الـ90 دقيقة ولذلك طلب من مهاجمه لوزانو استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى لأنه لن يقبل بأي تهاون يعطل أحلام الفريق تحت أي ظرف لذلك سيدفع بإنسيني ولورينتي في قيادة الهجوم مع لوزان خلال هذا اللقاء.

ويدرك أنشيلوتي ان مباراة نابولي وبريشيا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز مهما كان سير أحداث الـ90 دقيقة ولذلك طلب من مهاجمه لوزانو استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى لأنه لن يقبل بأي تهاون يعطل أحلام الفريق تحت أي ظرف لذلك سيدفع بإنسيني ولورينتي في قيادة الهجوم مع لوزان خلال هذا اللقاء.

ويدرك أنشيلوتي ان مباراة نابولي وبريشيا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز مهما كان سير أحداث الـ90 دقيقة ولذلك طلب من مهاجمه لوزانو استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى لأنه لن يقبل بأي تهاون يعطل أحلام الفريق تحت أي ظرف لذلك سيدفع بإنسيني ولورينتي في قيادة الهجوم مع لوزان خلال هذا اللقاء.