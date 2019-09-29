نابولى يسعى للفوز على بريشيا بالدوري الإيطالي

يستضيف نادى نابولي اليوم الأحد نظيره بريشيا، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موسم 2019-2020.
يخشى نابولي من التعثر من جديد أمام بريشيا بعدما خسر من كالياري ، واتساع الفارق مع إنتر ميلان المتصدر صاحب العلامة الكاملة.
ويدرك أنشيلوتي ان مباراة نابولي وبريشيا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز مهما كان سير أحداث الـ90 دقيقة ولذلك طلب من مهاجمه لوزانو استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى لأنه لن يقبل بأي تهاون يعطل أحلام الفريق تحت أي ظرف لذلك سيدفع بإنسيني ولورينتي في قيادة الهجوم مع لوزان خلال هذا اللقاء.
أما الضيوف فيأملون في تكرار السيناريو الذي فعلوه من حيث الأداء على الأقل عندما خسروا 2-1 أمام يوفنتوس بعد ظهور رائع ومميز لكل اللاعبين جعلهم ندَا قويًا لفريق السيدة العجوز ومن بين نجومه ماريو بالوتيللي المعروف بانفعالاته الدائمة حيث توقف ترتيب الفريق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول الدوري الإيطالي.
يحتل فريق نابولي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، في حين يحتل بريشيا المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، بعد مرور 5 جولات.