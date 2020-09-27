 النمسا تدعو لوقف التصعيد والأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 1:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

النمسا تدعو لوقف التصعيد والأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان

فيينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:56 م

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان تطورات الأزمة بعد اشتعال الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب النزاع على إقليم قره باغ.

 

وقالت مصادر -في الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء- إن الوزير النمساوي شدد خلال الاتصال على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد ووقف جميع الأعمال العدائية على طول خط المواجهة.

 

ولفتت المصادر إلى أن النمسا حثت أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى طاولة المفاوضات مشيرة إلى الدعم الكامل لعمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك