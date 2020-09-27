النمسا تدعو لوقف التصعيد والأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان تطورات الأزمة بعد اشتعال الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب النزاع على إقليم قره باغ.

وقالت مصادر -في الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء- إن الوزير النمساوي شدد خلال الاتصال على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد ووقف جميع الأعمال العدائية على طول خط المواجهة.

ولفتت المصادر إلى أن النمسا حثت أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى طاولة المفاوضات مشيرة إلى الدعم الكامل لعمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.