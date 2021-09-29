9 عروض في ثاني أيام المهرجان القومي للمسرح

يستقبل اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المصري، 9 عروض مسرحية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14، التي تحمل عنوان «الكاتب المسرحي المصري».

يعرض على مسرح الجامعة الأمريكية فى السادسة مساء، العرض المسرحي "وهنا القاهرة" من عروض المسرح المستقل، من تأليف وإخراج رشا الجمال.

ويعرض فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية العرض المسرحي، "التجربة الدنماركية" من عروض المسرح المستقل، وهى من كتابة وإخراج صلاح إيهاب.

كما يعرض فى السادسة مساء بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، العرض المسرحي "فريدة" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وفي قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيضا، يعرض فى السابعة والنصف مساء العرض المسرحي "أحدب نوتردام"، من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

وفى السادسة مساء تعرض مسرحية "لكنها تدور"، من إخراج عمرو صلاح الدين على مسرح العرائس بالعتبة، وعلى مسرح متروبول تعرض مسرحية "أحدهم" للمخرج محمد عماد، وذلك فى الساعة 8 مساء، وعلى المسرح العائم بالمنيل يعرض العرض المسرحى "الجانب الآخر" من إخراج هانى راجح فى الساعة 10 مساء .

وعلى مسرح الهوسابير برمسيس يعرض فى التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "أنا مش مسئول" من عروض المسرح الخاص، وهو معالجة عن فيلم "the producers" من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر.

وفى العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي "ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.