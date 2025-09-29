قال السيد علاء فاروق وزير الزراعة، إن ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق يرجع إلى فترة "تغيير العروات"، موضحًا أن الطماطم تُزرع في أربع عروات هي: الصيفية، النيلية، الشتوية، والربيعية، ويحدث بين كل عروة وأخرى فجوة إنتاجية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض التغيرات المناخية مثل موجات الحر أو البرد تساهم أيضًا في تقلب الأسعار، فضلًا عن تأثير سلاسل الإمداد. وأكد أن الأسعار في الأسواق الرئيسية مثل العبور تتراوح حاليًا بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما يبيع بعض التجار للمستهلك بسعر يصل إلى 25 جنيهًا.

وأوضح أن الأزمة مؤقتة، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال أسبوعين على الأكثر مع بداية العروة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدخال أصناف جديدة من الطماطم تتحمل درجات الحرارة وتسد الفجوة الإنتاجية، فيما يُعرف بـ"العروة المحيرة".

وأشار فاروق إلى أن الوضع الحالي يتكرر سنويًا في فترات تغيير العروات، لافتًا إلى أن أسعار العام الماضي في نفس التوقيت كانت أعلى من الأسعار الحالية.

وعن تداول فيديوهات تزعم رش الطماطم بمواد كيميائية لتسريع نضجها، نفى الوزير صحة هذه الادعاءات تمامًا، مؤكدًا أنها "مضللة وعارية من الصحة". وأوضح أن وجود اللون الأبيض داخل بعض الثمار سببه عوامل طبيعية، منها الإجهاد الحراري الناتج عن تقلبات درجات الحرارة، أو نقص بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم، أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وشدد وزير الزراعة على أن صحة المواطن وسلامته أولوية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية.