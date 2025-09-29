صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن غزة "لن تدار لا من قِبل حماس ولا من قِبل السلطة الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أن إسرائيل لن تسمح لحركة حماس بعرقلة أي خطة للسلام"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقال:"إذا رفضت حماس الخطة، أو قبلتها شكليًا ثم حاولت تقويضها، فإن إسرائيل ستُنهي المهمة بنفسها. لم نخض هذا الصراع المريع ونضحِّ بأفضل أبنائنا لتبقى حماس في غزة وتهددنا مجددًا".

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ رئيس وزراء قطر بأن "إسرائيل تعمل ضد الإرهابيين وليس ضد قطر"، مضيفًا: "بالطبع نأسف لفقدان المواطن القطري، فهو لم يكن هدفنا".

كما أعرب عن تقديره لاقتراح الرئيس ترامب بإنشاء هيئة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر لمعالجة الخلافات، معتبرًا أن "الحد منها سيكون مفيدًا للجميع".

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، قال نتنياهو إن "معظم الإسرائيليين لا يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ستغير نهجها"، مضيفًا أن "الخطة الأميركية تقدم مسارًا عمليًا وواقعيًا لمستقبل غزة في السنوات القادمة".

وأوضح أن غزة "لن تدار لا من قِبل حماس ولا من قِبل السلطة الفلسطينية، بل من قبل أولئك الملتزمين بسلام حقيقي مع إسرائيل".

وختم بالقول: "أعتقد أن هذه الخطوة لا تمثل بداية جديدة لغزة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".