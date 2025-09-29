مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار بوالوي في فيتنام

تسبب الإعصار "بوالوي" القوي الذي ضرب مناطق شمال ووسط فيتنام، صباح اليوم الاثنين، في مقتل شخص واحد على الأقل حتى الآن وفقدان 12 آخرين، وذلك بسب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة له.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الإعصار تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل وتدمير شبكات الكهرباء واقتلاع الأشجار في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة أجلت نحو 30 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة للحفاظ على أرواحهم.

وأشارت القناة إلى إلغاء أو إرجاء مئات الرحلات الجوية مع إغلاق أربعة مطارات في المقاطعات الوسطى بسبب الإعصار وما يصاحبه من سوء أحوال جوية.

بدورها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية إن سرعة الرياح المصاحبة له تراجعت إلى 88 كيلومترا في الساعة من 117 كيلومترا عندما وصل إلى اليابسة قبل ساعات قليلة.

وقد حذرت الهيئة من قوة الإعصار وسرعة الرياح المصاحبة له حيث إنها سيكون لها تأثير على نطاق واسع ومن الممكن أن تتسبب في حدوث كوارث طبيعية متعددة في وقت واحد كالفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية.

وكانت الحكومة الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق استعداد آلاف الجنود للمساعدة في أي جهود إنقاذ، كما أشارت إلى أن الأمطار الغزيرة قد تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في منطقتي "هوي" و"كوانج تري".