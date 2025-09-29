 مسئولون بالاتحاد الأوروبي يعربون عن ارتياحهم لنتيجة انتخابات مولدوفا - بوابة الشروق
الإثنين 29 سبتمبر 2025 12:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟


النتـائـج تصويت

مسئولون بالاتحاد الأوروبي يعربون عن ارتياحهم لنتيجة انتخابات مولدوفا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 12:07 م

أعرب كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحهم، بعدما احتفظ الحزب الحاكم في مولدوفا، بقيادة الرئيسة مايا ساندو، بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، متغلبا على منافسيه الموالين لروسيا.

ومن جانبها، كتبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، على منصة "إكس"، إن "مستقبل مولدوفا يوجد في أوروبا!".

وأضافت: "عند هذه الخطوة التاريخية إلى الأمام، اختار شعب مولدوفا طريق الديمقراطية والأمل والفرص.. لقد اختار أوروبا".

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية في تلك الدولة الزراعية الفقيرة الواقعة بين رومانيا - العضو في الاتحاد الأوروبي - وأوكرانيا، تعتبر حاسمة.

ويشار إلى أن مولدوفا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

فيما كتب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن "شعب مولدوفا قال كلمته، وتعتبر رسالته واضحة وصريحة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك