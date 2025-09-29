مسئولون بالاتحاد الأوروبي يعربون عن ارتياحهم لنتيجة انتخابات مولدوفا

أعرب كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحهم، بعدما احتفظ الحزب الحاكم في مولدوفا، بقيادة الرئيسة مايا ساندو، بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، متغلبا على منافسيه الموالين لروسيا.

ومن جانبها، كتبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، على منصة "إكس"، إن "مستقبل مولدوفا يوجد في أوروبا!".

وأضافت: "عند هذه الخطوة التاريخية إلى الأمام، اختار شعب مولدوفا طريق الديمقراطية والأمل والفرص.. لقد اختار أوروبا".

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية في تلك الدولة الزراعية الفقيرة الواقعة بين رومانيا - العضو في الاتحاد الأوروبي - وأوكرانيا، تعتبر حاسمة.

ويشار إلى أن مولدوفا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

فيما كتب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن "شعب مولدوفا قال كلمته، وتعتبر رسالته واضحة وصريحة".