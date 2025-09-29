وفاة ألمانية إثر سقوطها من ارتفاع 70 مترا في جبال الألب النمساوية

لقيت امرأة ألمانية من برلين،25 عاما، حتفها أثناء ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في جبال الألب النمساوية، بحسب ما أفاد به بيان للشرطة مساء الأحد.

وسقطت المرأة من ارتفاع حوالي 70 مترا في منطقة مايرهوفن في إقليم تيرول وأصيبت بإصابات قاتلة. وأضاف البيان أن رفيقها البالغ من العمر 26 عاما من ولاية بافاريا الألمانية الجنوبية تم إنقاذه دون أن يصاب بأذى.

وكان الثنائي قد بدأ رحلة مشي تضمنت ممرا جبليا (واد ضيق). ووفقا للسلطات، فقد كانا خارج المسارات المحددة وكانا يتنقلان باستخدام هواتفهما المحمولة.

ودخلا منحدرا شديد الانحدار يحتوي على صخور رطبة وطحالب لم يتمكنا من عبوره بأمان. وأثناء محاولتها العودة، انزلقت المرأة وسقطت فوق تضاريس صخرية.

واتصل رفيقها بخدمات الطوارئ وتم نقله إلى بر الأمان بواسطة مروحية إنقاذ. وتم تحديد موقع المرأة لاحقا من الجو. وتم إنزال طبيب إلى الموقع، لكنه لم يتمكن سوى من تأكيد وفاتها.