صحة غزة: بنوك الدم بمستشفيات القطاع مهددة بالتوقف الكامل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن بنوك الدم في مستشفيات القطاع مهددة بالتوقف الكامل.

وأرجعت صحة غزة، في بيان، هذا الوضع إلى الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته.

وأشارت إلى أن الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذه للحياة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار شبه كامل، مع استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية، وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى، وصعوبة إجراء العمليات الجراحية أو تقديم العلاج، في ظل دمار واسع طال أغلب المستشفيات.

وسبق أن أعلنت صحة غزة، فقدان الاتصال بالكادر الطبي داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مشيرة إلى أن المستشفى يعيش حصارا خانقا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، مما جعل وصول أي مريض أو جريح إليه أمرا شبه مستحيل.

وأكدت الوزارة أن 12 طفلا حديثي الولادة ما زالوا محاصرين داخل المجمع، وسط مخاطر قاتلة تهدد حياتهم، في وقت استهدفت فيه مسيّرات الاحتلال محيط المستشفى، ما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية.