بثت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مقطع فيديو يظهر ثلاث سفن حربية ترافق أسطول الصمود.

وقالت اللجنة عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن هذه السفن الحربية تعود لدول اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وكان أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي، قد أعلن، أنه بات على بُعد ثلاثة أو أربعة أيام من قطاع غزة، ويدخل خلال يومين "المنطقة عالية المخاطر".

وقال أسطول الصمود المغاربي، وهو عضو بالأسطول العالمي عبر منصة فيسبوك: "سفننا القائدة أوهوايلا وأول إن تبعد فقط 366 ميلا بحريًا (589 كلم) عن غزة، مع وصول متوقَّع خلال 3 إلى 4 أيام".

وأضاف: "أسطول الصمود العالمي يتوسع، وبات يضم 44 سفينة بعد انضمام قاربين جديدين في طريقهما للّحاق بنا.. وخلال يومين فقط، سيدخل الأسطول إلى المنطقة عالية المخاطر".

وتابع: "عزيمتنا راسخة، لكن هذه اللحظة تتطلب أقصى درجات اليقظة والتضامن العالمي.. انضموا إلينا. أوقفوا الإبادة. أبقوا أنظاركم نحو غزة".

ومنذ أيام تبحر عشرات السفن نحو غزة، محملةً بمساعدات إنسانية، ولاسيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وعلى متن هذه السفن يوجد أكثر من 500 متضامن مدني من 40 دولة من عدة قارات