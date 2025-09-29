تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها في واقعة تعدي فتاة على سائق تاكسي بالضرب والسب، بسبب خلافات مرورية في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

وتحفظت أجهزة الأمن على الفتاة الظاهرة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، وذلك لحين الانتهاء من تحرياتها وكشف الملابسات.

وظهرت الفتاة في فيديو وهى تعتدي على الشاب سائق التاكسي بالسب والضرب، أمام أعين المواطنين الذين حاولوا التدخل لفض هذه المشادة الكلامية، كما ظهرت سيارة الفتاة وهى واقفة في الشارع عكس اتجاه الطريق.

كما ظهر بالفيديو كلام السائق المعتدي عليه من الفتاة، قائلا "أنا محترم ومش هرد عليكي"، مشيرًا في الفيديو إلى أن الفتاة كانت تسير عكس الاتجاه، وحدثت مشادة كلامية بسبب خلافات على أولوية المرور، ومنها تعدت عليه.



