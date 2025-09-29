الحزب الحاكم في مولدوفا المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الاستطلاعات

يبدو أن الحزب الحاكم الموالي للغرب في مولدوفا يسير على الطريق الصحيح لتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات برلمانية حاسمة غلبت عليها مزاعم التدخل الروسي.

وقد جرى النظر إلى السباق على نطاق واسع على أنه خيار جيوسياسي بين مسار نحو الاتحاد الأوروبي أو الانجراف مرة أخرى إلى فلك موسكو.

والمنافسة المتوترة وضعت حزب العمل والتضامن الحاكم المؤيد للغرب، الذي يحظى بأغلبية برلمانية قوية منذ عام 2021، في مواجهة العديد من المعارضين الأصدقاء لروسيا ولكن دون شركاء مؤيدين لأوروبا يتمتعون بفرصة البقاء، وليس من الواضح بعد ما إذا كان الحزب سيؤمن الأغلبية.