الأحزاب ترفع وتيرة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

• الجبهة الوطنية: الدفع بـ50 إلى 60 مرشحًا على نظام الفردي

• حماة الوطن: الإعلان عن أسماء المرشحين وأعدادهم بعد إعلان الجدول الزمني

• الشعب الجمهورى: انتهينا من كافة المشاروات

• الإصلاح والتنمية: مرشحونا فى حدود 20 إلى 30

• العربي الناصرى: عدد مرشحى الحزب قد يصل إلى ٨ مرشحين ولن نخوضها من باب التمثيل وهدفنا الفوز

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، رفعت الأحزاب السياسية من وتيرة استعداداتها، للمنافسة بقوة في السباق الانتخابي، في وقت كشف فيه عدد من ممثلي تلك الأحزاب تحركاتها الأخيرة استعدادا للانتخابات، وعدد المرشحين على المقاعد الفردية الذين سيتم الدفع بهم.

وكشف أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، سليمان وهدان، عن آخر استعدادات الحزب لخوض غمار انتخابات مجلس النواب، قائلا لـ"الشروق"، إن التنسيق لازال مستمرًا بشأن القائمة الوطنية من أجل مصر، بين الأحزب السياسية الآخرى التي تتشكل من خلالها القائمة.

أما عن نظام الفردي، أوضح أن الحزب سيدفع بعدد من 50 إلى 60 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن الحزب كان قد شكّل لجنة لاختيار مرشحيه للانتخابات، وتضم كلاً من رئيس الحزب، عاصم الجزار، وأمين عام الحزب، السيد القصير، ونائب رئيس الحزب، محمود شعراوي، ورئيس الأمانة الفنية، المستشار علاء فؤاد، وأمين أمانة الشؤون البرلمانية، سليمان وهدان.

وبحسب وهدان، فإن اللجنة استندت على عدة معايير لاختيار مرشحي الحزب، من بينها، الثقل الشعبي، والنزاهة، والسمعة الحسنة، والقدرة على خدمة المواطنين.

وأوضح أن اللجنة تلقت طلبات ترشح من مختلف المحافظات والأمانات، وتم التركيز على تنوع المرشحين، من بين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأقباط.

وبدوره، قال المتحدث باسم حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، إن الأمور المرتبطة بالاستعداد لانتخابات المجلس في الفترة الحالية، ليست واضحة بالشكل الكافي، نظرًا لانتظار تعيينات مجلس الشيوخ، التي سيعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سليمان لـ"الشروق"، أن المشاروات فيما يخص القائمة الوطنية من أجل مصر، تتمحور في الفترة الحالية على الاستقرار بشأن الأسماء التي سيتم الدفع بها في القائمة.

أما فيما يخص النظام الفردي، أكد أنه لن يتم الإعلان عن الأسماء وأعدادها إلا بعد إعلان الأمانة المركزية للحزب رسميًا، في حينه، وهذا الأمر بانتظار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني وفتح باب الترشح رسميًا.

وأشار إلى أن حصول حزب حماة الوطن، على المرتبة الثانية في قائمة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، جعله الحصان الأسود في تلك الانتخابات، وبناءً على ذلك، ستسير الأمور في نفس الاتجاه خلال انتخابات مجلس النواب، ولكن بأعداد محددة وواضحة.

ولفت إلى أن الحزب تلقى العديد من طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب من 27 محافظة، والاستقرار على الأسماء التي ستخوض السباق الانتخابي، سيكون بعد العرض على الأمانة المركزية بالحزب، ثم مقابلة مرشح كل محافظة، من قبل لجنة الاختيار بالأمانة المركزية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، زاهر الشقنقيري، إن كل المشاروات انتهت بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم إعلان عدد مرشحي الحزب سواء الذين سيتم الدفع بهم على نظام القائمة أو الفردي، بعد إعلان الجدول الزمني الخاص لانتخابات مجلس النواب، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، علاء عبد النبي، إنه تم إرسال الأسماء المرشحة من قبل الحزب، للقائمة الوطنية من أجل مصر، وفي انتظار الرد، مردفًا أن الحزب سينافس في الانتخابات المقبلة في 13 محافظة.

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن عدد مرشحي الحزب للانتخابات على النظام الفردي، في حدود من 20 إلى 30 مرشحًا، وجاري انتقاء أفضل العناصر.

وأضاف: الحزب سيجري الترتيبات النهائية مع أحزب تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم "العدل، المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية"، للتنسيق بين الأسماء التي سيتم الدفع بها في الدوائر الانتخابية، إذ إن التحالف حريص على عدم الدفع بأكثر من مرشح في دائرة واحدة.

وقال رئيس الحزب العربي الناصري، محمد أبو العلا، إنه تم تشكيل لجنة مختصة بشؤون الانتخابات، منوهًا إلى أن خلال الأسبوع القادم، ستجتمع اللجنة لدراسة طلبات الترشح المقدمة للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، لانتقاء من يمكنه الترشح في المرحلة الحالية بآلياتها وأدواتها وظروفها.

وأضاف أبو العلا لـ"الشروق": "لن نخوض الانتخابات من باب التمثيل، لكن هدفنا الفوز في الانتخابات، ليكون للحزب دور في الدولة المرحلة المقبلة".

وأوضح أن عدد مرشحي الحزب للانتخابات قد يصل إلى ٨ مرشحين، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات للترشح حوالي ٢٨ مرشحًا، متابعا: وتابع: الحزب يدرس فرص الدخول في تحالفات انتخابية تشكلت بالفعل، ولم يستقر على تحالف معين، فالحزب لم يتخذ القرار النهائي.

وكان حزب العدل، قد أعلن قبل يومين، الدفع بنحو 50 مرشحا في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن معايير اختيار مرشحيه شملت النزاهة والسيرة الطيبة والخبرة، إضافة إلى مراعاة التمثيل العادل.

وأكد رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، استمرار تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب، العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، قائلا: "توافقنا على 95% من الدوائر"، إذ تم عقد اجتماعات على مدار أسبوعين وفي لمسات نهائية مازالت لم تنته.