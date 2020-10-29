واشنطن: تعرض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظمة أس 400 بات حقيقيًا

أكد كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، أن خطر تعرض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظومة (أس-400) الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات "حقيقيًا جدًا".

وقال كلارك كوبر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، "إن الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة أس-400"، موضحا أن العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، أن بلاده اختبرت في 16 أكتوبر الجاري منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول (واشنطن) إنها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ولفت كوبر إلى أن واشنطن أبلغت منذ العام الماضي أنقرة أن الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة سيكون تشغيل منظومة أس-400 التي اشترتها أنقرة من روسيا في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو، وأضاف: "لقد أوضحنا لأنقرة أن اختبار صواريخ أس-400 غير مقبول على الإطلاق".

ويمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقره الكونجرس بشبه إجماع في 2017 لمواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات. حيث ينص القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما "صفقة مهمّة" مع قطاع التسليح الروسي.