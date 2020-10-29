طارق شوقي: العام الحالي هو الوقت الأمثل للتعلم الحقيقي

شوقي: الدولة تقدم أكبر قدر من الخدمات التعليمية في تاريخ الوزارة العام الحالي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تقدم أكبر قدر من الخدمات التعليمية في تاريخ الوزارة العام الحالي، معقبًا: «هذا الوقت الأمثل للتعلم الحقيقي».

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن منصة «edmodo» ستكون جاهزة بالتحديثات الجديد في أول أسبوع من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يستدعي عدم هدوء أولياء الأمور.

وأوضح أن تعدد المصادر يتيح فرصة أكبر للهدوء حتى يتم الاطمئنان على مستقبل الطلاب، متابعًا: «ده جهد وفلوس كتيرة جدا سبقنا بيه دول كتيرة»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في محاولة تطبيق مفاهيم تعليم قديمة على نظام جديد، مضيفًا: «أول سؤال في أول يوم بالدراسة إحنا هنمتحن إزاي؟ وسبب إننا مابنحبش نرد على السؤال ده إننا مش عاوزين نعلم الطالب يذاكر لهدف الامتحان، إحنا عاوزينه يخدم على الامتحان».

وأكد أن الوزارة تعمل على أن يكون الطالب مسؤولًا عن مخرجات التعلم أيًا كان مصدر المعلومة، لافتًا إلى أن القلق نابع من عدم ثقة لدى أولياء الأمور تجاه نظام مجهول بالنسبة إليهم.

وطمأن أولياء الأمور بأن الطلاب سيلتحقون بالجامعات، بالتعلم الحقيقي، مطالبًا إياهم بمنح الفرصة لهم حتى يستفيدوا من الأساليب المتاحة أمامهم.

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