وزير قطاع الأعمال: هنرجع ملوك القطن طويل التيلة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ شركات القطاع بدأت منذ الستينات، حينما كان النظام الاقتصادي اشتراكيا، لذلك كان يجب تعديل المسار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ العمالة الزائدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، لكن القانون لم يواجه هذه المشكلة، بعد استحداث نظام الشركات في مطلع التسعينات.

وأوضح أنّ القانون الجديد يعد مكملا لقانون 203، معلقًا: "نحن في بداية مرحلة تخطي أزمة سوء الإدارة".

وحول خطة تطوير زراعة القطن، صرح الوزير: "حدثت عدة متغيرات في الثمانينات، بينها رفع سعر القطن طويل التيلة، وهو ما أسفر عن خلق منافس عالمي، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على القطن طويل التيلة إلى 2%".

وأشار إلى أنّ القطن المصري عاني من التلوث بسبب عمليات الجني والتخزين، لذلك بدأت الوزارة تجربة جديدة لتداول الأقطان عام 2019.

ولفت إلى أن الدولة تشرف في الفترة الحالية على مراكز تجميع الأقطان، وأضاف: "الفلاح بيبيع القطن حاليا بأعلى سعر"، ولفت إلى أنّ الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر.

واختتم: "بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة حاليًّا".