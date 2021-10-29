بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي بعد انتقاده بسبب إعلان

اعتذر بيومي فؤاد، عن إعلان وصف بـ «المسيء» داخل المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة، وأن الأمر مجرد سوء تفاهم.

وقال بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مساء الخير.. في اعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال انه مسئ.. اولاً كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة.. وثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث".

وأضاف فؤاد "أنا لم أقصد بما نشر إنه اعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه، على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي، واني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو".

يذكر أن حالة من الغضب أثيرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بسبب نشر إعلان لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة بطله الفنان بيومي فؤاد، لم تتجاوز مدة الإعلان دقيقة واحدة، وطالب عدد من المتابعين على مواقع التواصل المختلفة بإيقاف الإعلان ومنعه، وطالبوا المطعم الشهير بالاعتذار.