قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار من المقرر أن تنخفض بعد تحرير سعر الصرف، مرجعًا الأمر إلى زيادة البعض للأسعار بصورة مبالغ فيها، قبل تحرير السعر، وانتشار ظاهرة الأوفر برايس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «بعد التحرير شفنا الأمل والنور، وإن شاء الله الأمور تتحل، مشينا في الخطوة والمرحلة، ومينفعش كل ما اشتغل تتقال كلمتين يحبطوني»، بحسب تعبيره.



وأعرب عن تقديره لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلًا إن اتحاد الصناعات في القانون الجديد، كيان مستقل مثل الكيانات الدولية.



ولفت رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن «المؤتمر يظهر تحمس الرئيس للقطاع الخاص تمامًا، ومساندته له والوقوف إلى جواره»، متابعًا: «رأى المعرض وعمق الصناعة وتحدثنا بأريحية، ونحب دائمًا عند الحديث أن نذكر أنفسنا أين كنا وأين أصبحنا».



ونوه إلى غلق المصانع لمدة شهر وعملها لشهر آخر، خلال الفترة ما بين 2013 وحتى 2016؛ بسبب أوضاع الغاز والكهرباء، مضيفًا: «لم يرغب أحد في التعاون معنا، والبعض سخر من الدولة عندما افتتحت حقل ظهر ومحطات الكهرباء وأنشأت شبكة الطرق وغيرها».



وتابع: «حقل ظهر مش هو اللي شايلنا؟ وأصبحنا مميزين عن دول أوروبية بأن لدينا كهرباء وغاز وخلافه، لا أقول إننا نصنع كل شيء في مصر، لكن لو الطاقة الإنتاجية والخامة في مصر، فيجب إجراء عملية تحويل وإضافة وتحسين».



وشهد الرئيس السيسي، فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.



ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.