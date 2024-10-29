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أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على ‏العين الإماراتي، والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث والتأهل إلى الدور ‏نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال أفشة في تصريحات عقب المباراة: قدمنا مباراة كبيرة أمام العين الإماراتي، وحققنا الفوز بثلاثة أهداف وتوجنا ‏بلقب أبطال القارات الثلاث للمرة الأولى عن جدارة.‏

وعبر أفشة عن سعادته بالهدف الذي سجله من ضربة جزاء بعد مشاركته كبديل في ‏الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

وأكد أفشة أن الأهلي يتطلع إلى مواصلة مشواره في البطولة بعد التأهل إلى نصف نهائي ‏البطولة.‏