مجلس تنفيذي مطروح: 375543 مواطنا موزعين على 127 لجنة فى دائرتين انتخابيتين

أعلنت محافظة مطروح، عن أن عدد من لهم حق التصويت في الدائرتين الانتخابيتين، بلغ ٣٧٥٥٤٣ مواطنا، موزعين على ١٢٧ لجنة انتخابية، منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم بعدد ٧١ مركزا ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بينما تضم الدائرة الثانية ١٣٤٢٩٤ صوت انتخابي، وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات.

وجاء ذلك خلال استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على الجاهزة والاستعداد للظهور بالشكل الحضارى خلال العرس الانتخابي ،يومى ١٠ و١١ نوفمبر، وفي حالة الإعادة يومى ٣ و٤ ديسمبر القادم والتاكيد على جهود تكثيف النظافة حول اللجان وداخلها ، مع تأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية وتوفير البيئة الانتخابية المناسبة للقضاة والمواطنين خلال عمليه التصويت.

وشدد المحافظ على حياد جميع الأجهزة التنفيذية وعلى مسافة متساوية نحو جميع المرشحين، وأهمية تحفيز وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت وابداء الرأى كحق وواجب وطنى كذلك أهمية التنسيق بشأن مواقع الاعلان والدعاية الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة.

وتابع محافظ مطروح تسليم جميع رؤساء المدن أسماء ومواقع جميع اللجان الانتخابية كلا في مدينته.