 فيدان يهنئ الأتراك بذكرى تأسيس الجمهورية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:22 م القاهرة
فيدان يهنئ الأتراك بذكرى تأسيس الجمهورية

أنقرة / الأناضول
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 12:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 12:11 م

هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مواطنيه بمناسبة الذكرى الـ 102 لتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء.

وقال فيدان: "نحتفل في وطننا وكافة أنحاء العالم بكل فخر وحماسة بالذكرى الـ 102 لتأسيس جمهوريتنا".

وأضاف: "نواصل نقل جمهوريتنا التي توّجناها بالديمقراطية، نحو المستقبل بهدف بناء تركيا قوية ومرموقة على أسس الحرية والعدالة والإرادة الوطنية".

واستذكر فيدان بالرحمة والامتنان مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وكافة أبطال حرب الاستقلال.

وفي 29 أكتوبر من كل عام، تحتفل تركيا بعيد الجمهورية، وهو ذكرى إعلانها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.


