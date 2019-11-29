 مدير تسويق الأهلي يهاجم حكم مباراة النجم الساحلي - بوابة الشروق
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مدير تسويق الأهلي يهاجم حكم مباراة النجم الساحلي

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 10:58 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 10:59 م

هاجم أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، البوتسواني جوشوا أومدو، حكم مباراة الأهلي ومضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم، الجمعة، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز النجم الساحلي بهدف دون رد.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « فريق يشتغل ويتعب وفى الأخر حكم ..... يبوظ الماتش، التحكيم الإفريقى بيكمل مسلسل الفشل».

جدير بالذكر أن حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، في الدقيقة 13 من عمر المباراة.


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