محمد السباعي ونجاتي متحدثان باسم نواب تنسيقية الأحزاب بمجلس الشيوخ

اختارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبين أكمل نجاتي ومحمد السباعي متحدثين إعلاميين للتنسيقية.

وأسند للنائب محمد السباعي مهمة المتحدث الإعلامي لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، وللنائب أكمل نجاتي مهمة المتحدث الرسمي لنواب التنسيقية داخل القاعة.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس الأحد والمخصصة لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب.

ووفقا للمادة (104) يٌخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وحسب المادة (105)، يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.