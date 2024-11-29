وجه رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، انتقادات لوزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن تجميد ترقيات ضابطين.

وفي رسالة وجهها إلى القادة، كتب هاليفي: "تعيين الضباط في المناصب ليس امتيازا، بل واجب قيادي وعملياتي"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

كما أشار هليفي إلى أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالحرب.

وقال هاليفي: "كرئيس أركان، أنا من يحدد لكم تعقيدات المهام ويرسلكم إلى ميدان المعركة. مسؤوليتي وواجبي أن أضمن استمرار انتصار الجيش الإسرائيلي وتوفير الأمن وأداء المهام، ومن هذا المنطلق يقع على عاتقي تعيينكم وتطويركم للمناصب القادمة".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يتوقف عن العمل. نظرا لأننا مسؤولون عن أرواح البشر، من واجبنا أن نستمر في تمكين الجيش من البناء والتطور لأن تحديات كثيرة تنتظرنا".

وأضاف: "التحقيق في أحداث 7 أكتوبر هو جزء لا يتجزأ من العملية. يتم التعامل معه بجدية وألم كبيرين، وقبل كل شيء بهدف التحسين والتعلم. بعد انتهاء التحقيقات، سنتخذ قرارات شخصية وسنطبق المسؤولية على القادة، بدءًا مني وصولًا إلى الأدنى".

كما أشار هاليفي إلى أن "القرارات التي اتخذناها بشأن تعيين القادة خضعت لأعمق دراسة يمكن إجراؤها في هذه المرحلة. عند فحص الأشخاص، نلتزم بالنظر في دورهم في 7 أكتوبر وأدائهم أثناء الحرب".

وأكد هاليفي أن "هناك أهمية كبيرة لتطوير القادة الذين خاضوا تجارب قتالية؛ هذه خبرة ثمينة للغاية. اعلموا أن هيئة الأركان العامة، وأنا على رأسها، تعمل على هذا الأمر بجدية كبيرة".

ويوم الأحد، أعلن وزير الجيش كاتس أنه لا يوافق في هذه المرحلة على ترقيات ضابطين كان من المقرر ترقيتهما "حتى يتم فحص صلتهما بأحداث 7 أكتوبر وأدائهما خلال الحرب".

وقد صادق رئيس الأركان هاليفي على الترقيات، وتم إرسالها للحصول على موافقة وزير الجيش.