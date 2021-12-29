الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين بعصا خشبية داخل سيارة أجرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، تفاصيل فيديو ضرب طفلين بعصا خشبية داخل سيارة أجرة.

ورصدت أجهزة المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ونقله على أحد المواقع الإخبارية، متضمناً قيام إحدى السيدات بتصوير سيارة أجرة بداخلها شخصان وبرفقتهما طفلين وقيام أحدهما بالتعدى بالضرب على الطفلين بعصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد خط سير السيارة الأجرة المشار إليها ، وبإستدعاء مالكها وسؤاله أقر بأن السيارة فى حيازة شخص أخر يعمل عليها ، وبتستدعاء الأخير أقر بأنه كان يقوم بتوصيل أحد الأشخاص ونجليه إلى أحد الأماكن بالجيزة وقيام والد الطفلين بالتعدى عليهما "بلفافة ورقية" وليست عصا خشبية.